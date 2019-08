Vd:ns sista dag: Latour miljardköper amerikanskt bolag

Köpet sker genom Latours helägda dotterbolag Hultafors Group, som tillverkar yrkeskläder och verktyg, och förutsätter godkännande från amerikanska myndigheter. Tillträde förväntas ske under september.

Bolaget grundades 1983 och produkterna marknadsförs under varumärket CLC i USA och Kuny’s Leather i Kanada. CLC har cirka 60 anställda och under 2018 uppgick nettoomsättningen till 53 miljoner dollar, motsvarande drygt 510 miljoner kronor. Lönsamhetsnivå låg enligt Latour väl i linje med Hultafors Group. På Latours hemsida framgår att Hultafors Group omsatte 2,4 miljarder kronor under 2018, med ett rörelseresultat på 375 Mkr. Det motsvarar en rörelsemarginal om 15,6 procent.