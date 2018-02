Investmentbanken börjar sälja finansiella produkter – till medelklassen

Svårigheter med att tjäna in pengar efter finanskrisen har enligt uppgift fått Goldman att börja tillhandahålla nya bankprodukter till kategorin. Under varumärket Marcus, syftandes på bankens grundare Marcus Goldman, kan nu vanliga personer ta ut billån med banken, men också bostadslån så väl som försäkringar. Under det nya upplägget har Goldman även börjat erbjuda billiga privatekonomiska rådgivningsprodukter till den bredare massan, enligt uppgift.