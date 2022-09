Investeringsbank: Börsen fortsätter ner resten av året

Elpriserna faller under måndagen. Enligt elbörsen Nord Pool kommer en kWh kosta 1:30 kronor i elområde 3 (Mellansverige) och i elområde 4 (Skåne). I norra Sverige i elområde 1 och 2 kommer en kWh kosta drygt 62 öre.

Under helgen har priserna legat högre, drygt 2 kronor per kWh under söndagen i elområde 3 och 4, och 72 öre i elområde 1 och 2.