Investerarna har fått smak för second hand

Cirkulär handel har fått en rejäl skjuts under pandemin. Såväl konsumenternas som investerarnas intresse för second hand har skjutit i höjden.

Second hand ökade snabbt i popularitet redan innan pandemin skakade om detaljhandelsmarknaden i dess grundvalar. Sedan dess har faktorer som krånglande leveranskedjor, åtstramade hushållskassor och en ökad vilja att shoppa hållbart bidragit till att begagnat exploderat. Inte minst på nätet.

I modeindustrin kommer second hand starkt. I USA köpte över 33 miljoner personer second hand för första gången under 2020 och under de kommande fem åren väntas marknaden för begagnade kläder dubbleras till 77 miljarder dollar enligt en rapport från amerikanska Thredup, en av de stora aktörerna inom begagnade kläder på nätet.

I fjol börsnoterades såväl Thredup som amerikanska Poshmark och i Europa satsade Kering, som äger Gucci, pengar i franska Vestair Collective, amerikanska Etsy köpte brittiska Depop och svenska EQT var en av de ledande investerarna i en finansieringsrunda i litauiska Vinted där värderingen av bolaget tredubblades.

Och visst verkar det finnas behov av en second hand-marknad. I dag finns det enligt Thredup runt 9 miljarder klädesplagg som knappt används alls eller är undanstoppade i garderober. Och varje år slängs omkring 36 miljarder plagg bara i USA,, varav 95 procent skulle kunna återanvändas eller återvinnas.

Genom att köpa second hand istället för nyproducerat minskas koldioxidavtrycket med 82 procent och för att branschen ska uppnå 1,5 gradersmålet till 2030 så måste ett av fem klädesplagg som säljs vara begagnat, skriver Thredup i sin rapport.

Men även om åtstramade hushållskassor talar för second hand finns det också en annan del av marknaden där det på inget sätt går att göra några klipp. Tvärtom. Den legendariska Birkin-väskan från Hermès är ett lysande exempel. Den såg dagens ljus på 1980-talet när den dåvarande vd:n Jean-Louis Dumas satt intill den brittiska skådespelaren Jane Birkin på en flygresa och alla hennes tillhörigheter plötsligt föll ur handväskan. Tillsammans gjorde de en skiss av hennes idealväska på baksidan av en spypåse.

På den brittisk-portugisiska lyxmodesajten Farfetch finns de begagnade väskorna under benämningen Hermès Pre-Owned att köpa för fantasisummor, den dyraste går loss på hela 900.000 kronor.