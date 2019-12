Investerare satsar på guld inför brexit: ”En fristad”

Brexit, liksom andra geopolitiska händelser, påverkar guldpriset. När britterna röstade om att lämna unionen sköt guldpriset i höjden, och oron inför ett potentiellt utträde utan avtal har fått guldpriset att ticka uppåt. Det är dock oklart vem som står bakom de brittiska guldinköpen under tredje kvartalet.

”Det är inte överraskande om britterna köper mer guld inför brexit. Det verkar vettigt. Dels på grund av den ses som en fristad, dels för att du kan skydda dig mot valutaförändringar”, säger Dirk Baur, ekonomiprofessor vid University of Western Australia, till TT.

Brittiska handlare vände sig till guldet under tredje kvartalet i år. Bland annat köptes guld för motsvarande 34 miljarder kronor från Australien, världens näst största guldproducent. Det är en ökning på hisnande 1 400 procent på årsbasis, uppger Australiens statistikmyndighet, enligt The Sydney Morning Herald .

”Mycket av de globala guldinvesteringarna görs i London, så vi vet inte om det är just britter eller stora institutionella köpare som handlar”, säger Baur.

Spotpriset på guld har under andra halvåret i år flera gånger passerat 1 500 amerikanska dollar per uns, att jämföra med strax under 1 300 i början av året.

”Jag skulle inte säga att brexit är den drivande faktorn bakom den senaste ökningen av guldpriset, för du har också det globala handelskriget och Trumprelaterade händelser”, säger Baur.

Dirk Baur är dock inte säker på att guldpriset kommer att påverkas mycket mer.