Invent Medic minskade förlusten

Omsättningen ökade till 0,9 miljoner kronor (0,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,8 miljoner kronor (-4,2) med likvida medel om 4,7 miljoner kronor (5,6) vid rapportperiodens utgång.

”Fokuset på försäljning har gett resultat under det tredje kvartalet. Det är extra uppmuntrande att vi lyckades slå ännu ett kvartalsrekord och behålla den positiva trenden från det andra kvartalet, då vi tidigare haft svagare försäljning just under sommarmånaderna”, skriver Anna Lindström i vd-ordet i rapporten för det tredje kvartalet.