Intellegos resultat något över preliminära siffror

Intellego meddelade i slutet av april preliminära siffror för första kvartalet och angav då en omsättning på cirka 42,3 miljoner och ett rörelseresultat på omkring 18,5 miljoner kronor.

”Intellegos kassaflöde kommer utvecklas positivt under året, ett par större ordrar som levererades under första kvartalet har betalats under andra kvartalet och det som återstår kommer att betalas fortlöpande. Vi förväntar oss att kundfordringarna kommer öka under året men inte i samma takt som under första kvartalet då framtida betalningar beräknas att komma in snabbare”, skriver vd Claes Lindahl i delårsrapporten.

”Sammantaget beräknas tillväxten under resten av 2023 fortsätta varför vi upprepar goda förutsättningar att omsätta över 150 miljoner kronor under 2023, vilket följs av ett resultat på ebit-nivå på över 60 miljoner kronor. Parallellt med arbetet att öka den organiska försäljningen utvärderas kontinuerligt nya förvärvsmöjligheter där våra grundläggande krav är lönsamma tillväxtbolag som är kassaflödespositiva”, fortsätter Intellego Technologies-chefen.