Intellego utökar rörelseförlusten

Omsättningen ökade till 26,7 miljoner kronor (2,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var +13,4 miljoner kronor (-2,9) med likvida medel om 44,8 miljoner kronor (8,8) vid rapportperiodens utgång.

”Realiseringen av LOI-projekten kommer fortsätta under 2023. Med detta som bakgrund förväntas Intellego att uppvisa en väsentlig tillväxt under 2023 och jag upprepar goda förutsättningar för att bolaget kommer omsätta över 100 miljoner kronor under 2023”, skriver Claes Lindahl i vd-ordet av bokslutet för 2022.