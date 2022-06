Intel i avtal med Vingroup - ska utveckla teknik för fordonsbranschen

Innehåll från Skyddsrumsspecialisten Annons

Om kriget eller krisen kommer är skyddsrummen viktiga för invånarnas säkerhet. Trots denna vetskap har inga nya skyddsrum byggts i Sverige sedan 2002 – och i och med att befolkningsmängden ökat finns inte tillräckligt många platser för oss som bor här i dag.

Skyddsrumsspecialisten arbetar med alla typer av skyddsrum, från mindre privata fastighetsägare till Försvarsmaktens bergrumsanläggningar och har byggt, renoverat och underhållit skyddsrum sedan 1973. De är marknadsledande i Sverige, verksamma i hela landet och godkända av MSB (SRG-nr 740) för att utföra arbeten, samt tillhandahålla och tillverka komponenter till skyddsrum.

Ett stort regelverk

Patric Forsberg, delägare, berättar att det är omfattande regelverk som behöver följas när ett skyddsrum ska byggas och att kunskapen om vad som gäller är förvånansvärt låg hos entreprenörer och fastighetsägare.

– Finns det ett skyddsrum i din fastighet är du som fastighetsägare ansvarig för att skyddsrummet är i ett funktionsdugligt skick så att det klarar exempelvis en tryckvåg och uppfyller kraven för olika ras- och vapenlaster. Om du bygger om eller nytt måste du säkerställa att ett funktionsdugligt skyddsrum finns att tillgå, du får alltså inte riva ett skyddsrum utan att ersätta det. Vi kan hjälpa dig, oavsett dina förkunskaper om vilka regler som gäller för skyddsrum, och vad dessa innebär för just ditt projekt.

Jacob Holm jobbar som projektchef på Skyddsrumsspecialisten. Han berättar att de har en unik metod för att leverera nyckelfärdiga färdiga skyddsrum på fyra till sex veckor, vilket innebär en problemfri och kostnadseffektiv produktionslösning till ett fast pris – något som inte minst kan gynna entreprenörer i planeringen av nya projekt.

Drag-and-droplösning för skyddsrum

För att förenkla processen för projektledare och arkitekter har de tagit fram en kostnadsfri drag-and-droplösning som snabbt och enkelt gör det möjligt att rita in ett tillräckligt stort och godkänt skyddsrum i planritningarna, utan att behöva budgetera för konsultkostnader för tjänsten. Jacob konstaterar att det finns mycket pengar och tid att spara när man använder den här lösningen och redan i förberedelserna väljer att involvera Skyddsrumsspecialisten i en projektering. Han berättar att de även kan vara med under byggtiden, som ett stöd under kritiska skeden, till de som utför byggnationen själva.

– Vi är en one stop shop och experter på det vi gör; våra tekniker och skyddsrumsspecialister jobbar enbart med detta och vi kan därför erbjuda allt från kvalificerat sakkunniga konsulter, projektledning, möjligheten att köpa certifierat material direkt av oss, till möjligheten att låta oss bygga ett nyckelfärdigt skyddsrum åt dig, snabbare än någon annan och till ett fast pris. Vi har lagt mycket tid och energi på att bli specialiserade inom det här området och alla medarbetare har verkligen ett stort och äkta engagemang och intresse för det vi gör. Det krävs en hel del för att bära upp ett företagsnamn som vårt – och jag kan ärligt säga att vi är vad vi heter! Vi skyddar fastighetsägaren i fredstid och civilbefolkningen i krigstid!

Här läser du mer om Skyddsrumsspecialisten

Om Skyddsrymsspecialisten

Skyddsrummet ska kunna iordningsställas inom 48 timmar. Går det när det verkligen gäller? Det är frågan som vi ställt oss sedan 1973. I snart 50 år har vi byggt, renoverat och underhållit Svenska skyddsrum vilket gjort oss marknadsledande i Sverige.

Gå in på www.skyddsrumsspecialisten.se