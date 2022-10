Intel befarar värde-ras inför notering av Mobileye

Det rapporterar Wall Street Journal med hänvisning till källor.

Mobileye beräknades initialt få en värdering på omkring 50 miljarder dollar men nu ser det ut som att 60 procent av det har rakats av mot bakgrund av det tuffa utgångsläget i världsekonomin, enligt Wall Street Journals källor.

För att möta värderingsraset och ändå fortskrida med börsnoteringen har Intel och dess rådgivare beslutat att sälja av en mindre volym aktier än planerat till ett lägre pris och på så sätt försöka piska upp intresset för bolaget, med avsikten att få aktien att sticka upp i premiären.

Planen är att börsnoteringen ska ske den 26 oktober, och bolagets så kallade ”road show” där företaget träffar investerare och presenterar investeringsprospektet, drar igång på tisdagen. Det är dock en dag senare än planerat, något som enligt tidningen också speglar utmaningarna som just nu föreligger i noteringsmarknaden.

Mobileyes notering beskrivs som ett elddop för IPO-marknaden, efter att 2022 varit ett av de värsta åren i historien. Majoriteten av alla bolag som börsnoterades under den festliga börsutvecklingen under pandemin åren 2020 och 2021 handlas under noteringskurs och det har på senare tid märkts ett ökat intresse bland riskkapitalbolag att köpa ut vissa mer kända namn från börsen för att göra omtag.

Intels enhet för utveckling av självkörande bilar väntas bli en av de största noteringarna för året, efter att en strid ström av bolag avbrutit sina noteringsplaner och i stället stannat i privata kapitalanskaffningsrundor till klart lägre värderingar än de som avsågs på den offentliga börsmarknaden.

Halvledarbolagets vd Pat Gelsinger har försvarat börsnoteringen av Mobileye med att bolaget behöver en högre profilering för att attrahera mer uppmärksamhet och affärer. Samtidigt är överskottet från noteringen kapital som Intel inte har något egentligt behov av. Intel, som köpte loss israeliska Mobileye och tog det från börsen 2017 i en affär värd 15,3 miljarder dollar, kommer också kvarstå som storägare.

