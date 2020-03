Integrums styrelse föreslår en riktad nyemission

Bolaget ser på grund av covid-19-pandemin en kortsiktigt minskad efterfrågan på bolagets produkter, men ser ingen långsiktig påverkan på efterfrågan. Ett åtgärdsprogram genomförs dessutom för att reducera utgifterna.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Integrums försäljning kommer att påverkas negativt av coronapandemin under det fjärde kvartalet, februari-april, i bolagets brutna räkenskapsår. Försäljningen under detta fjärde kvartal väntas nu bli i samma storleksordning som under fjärde kvartalet föregående år.

”Den pågående Covid-19 pandemin har redan medfört omställningar och inskränkningar för de flesta verksamheter och så även för elektiva ortopediska ingrepp innefattande behandlingar med Integrums produkter i såväl USA som Europa och Australien”, skriver bolaget.