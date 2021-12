Inställda flyg och fortsatt julkaos i luften

Viruset fortsätter att gå hårt åt världens flyg- och julresande. Mer än 4.500 flyg har ställts in världen över under julhelgen, mycket på grund av coronavirusets omikronvariant.

Samtidigt fortsätter kaoset i luften, med hundratals försenade flyg, uppger sajten Flightaware. Under fredagen nådde förseningarna upp i runt 11.000, och antalet inställda avgångar uppgick till cirka 2.400. Under lördagen har ytterligare 2.300 flyg ställts in.

Piloter, kabinpersonal och annan personal har antingen sjukanmält sig eller sitter i karantän vilket tvingat Lufthansa, Delta, United Airlines och många andra flygbolag att ställa in flygningar under en av årets mest hektiska reshelger.