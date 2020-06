Inställd politikervecka slår hårt mot Gotland: ”Enorm skillnad på sista raden”

De röda rosorna klättrar höga längs den vita fasaden, men Visbys kullerstensgator ligger öde. Det är en bjärt kontrast till det myller av politiker, journalister och turister som vanligtvis befolkar kvarteret under Almedalsveckan.

”Det var ett hårt slag när man beslutade att ställa in i år. Det, tillsammans med Medeltidsveckan som också är inställd, är min största inkomstkälla under året, men det försvinner helt nu”, säger Anna-Carin Bertsdotter, som driver Wisbyrum, som äger och hyr ut fem hus innanför ringmuren, varav det vita med rosor är ett.

Med drygt 42.000 unika besökare och närmare 4.000 arrangemang som hålls under åtta dagar, har Almedalsveckan tidigare år inneburit huggsexa om boenden som uthyrare har kunnat ta riktigt bra betalt för. Särskilt hus som det här, med sin pittoreska charm och med en strategisk placering bara ett stenkast från Almedalen. Men när beskedet om att Almedalsveckan ställs in kom i början av april, som en konsekvens av den rådande coronapandemin, blev avbokningarna ett faktum, samtidigt som reserestriktionerna, som hävdes i mitten av juni, har gjort det svårt att få in nya hyresgäster.