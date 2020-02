Insplorion ökade omsättningen – och förlusten – i fjärde kvartalet

Det framgår av bolagets kvartalsrapport.

Resultatet efter finansiella poster minskade något till -2,5 miljoner kronor (-2,4).

Under det fjärde kvartalet var kassaflödet från den löpande verksamheten -2,7 miljoner kronor (-2,4). Under helåret 2019 var kassaflödet -10,6 miljoner kronor.

Likvida medel uppgick per den 31 december till 22,3 miljoner kronor (6,9). Bolaget kommer som tidigare kommunicerat att få in 1,8 miljoner kronor under året från Eurostar-projektet och totalt kommer bolaget att få 5 miljoner kronor under de kommande tre åren.