Inrikesministern om skjutningar och gängkriminalitet

Antalet skjutningar gick ned något under de första nio månaderna, jämfört med samma period förra året.

Men antalet döda i skjutningar under perioden var det högsta på fem år, enligt statistik som inrikesminister Mikael Damberg (S) redogör för på en pressträff.

”Skjutningarna har minskat en aning till 249, från 289 under januari till september i år (jämfört med samma period förra året)”, säger Damberg men tillägger att det inte går att dra några slutsatser om hur det kommer att se ut vid årets slut.

Han säger att sommaren var blodig, men september mindre våldsam än förra året. Under de första nio månaderna dog 38 personer i skjutningar. Enligt Mats Löfving, regionpolischef i Stockholm, svarade konflikter i Stockholmsområdet för 19 av de dödade.

Löfving uppger att dödligt våld används i ett tidigare skede än förr.

Antalet sprängningar sjönk också de något under perioden januari till och med augusti i år, jämfört med samma period förra året. I år anmäldes, under perioden, 113 brott rörande allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning, mot 146 under samma tid förra året.