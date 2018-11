Inhalation Sciences upprepar utfästelse om positivt kassaflöde 2020

Vidare framkom att bolagets målsättning att tidigare kapitalanskaffning från 2017 i september i samband med noteringsemissionen, ska räcka för att bolaget ska kunna bli kassaflödespositivt på helårsbasis under 2020.

"Vi står fast vid målsättningen men för att finansiera fler utvecklingsprojekt, ökade satsningar på produktion och för att säkerställa god likviditet under en förväntad ökande orderingång under kommande 18 månader har styrelsen beslutat att, genom upptagande av lån, löpande tillföra bolaget kapital med början under december. Detta i kombination med en lyckad notering av Ziccum gör att vi har en finansiellt stark grund att stå på framåt", säger vd Lena Heffler.