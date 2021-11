Inhalation Sciences redovisar rörelseförlust på 4,4 miljoner

Innehåll från Cloetta Annons

I takt med att dagens konsument blir allt mer medveten ställs högre krav på producenter av livsmedel och konfektyr att erbjuda hållbara alternativ. Med sitt hållbarhetsinitiativ ”A sweeter future” har Cloetta en ambition att föra hållbarhetsfrågan närmare konsumenten. Bolagets marknadsavdelning driver agendan och innovationerna som ska möta kundernas önskemål och hållbarhetstrenderna i samhället.

– Vi ser på konsumenten som vår chef och sätter hållbarhet i centrum av detta. Vår åsikt är att vår marknadsföring bara skulle stå på ett ben om vi inte fokuserade på detta, säger Thomas Biesterfeldt, Chief Marketing, Innovation & Sustainability Officer på Cloetta.

Äkta, hållbar glädje

Under de senaste två åren har Cloetta intensifierat sitt hållbarhetsarbete och landat i ett antal områden som de sett är mest efterfrågade och relevanta, där de riktar in sig på människor, planeten – och dig. I kärnan av allt finns företagets syfte ”We believe in the power of true joy” - viljan att bidra till äkta glädje. De vill förhöja glädjefyllda tillfällen men med ett extra fokus på att detta ska vara äkta och hållbart.

– Vi vill ge konsumenterna fler ingredienser som de känner igen och som är naturliga. Vårt naturgodis, snacks, och xylitol-baserade produkter är det mest uppenbara men vi driver också initiativet att enbart använda naturliga smaker och färgämnen i godis och pastiller innan år 2023.

Äkta frukt och veganska alternativ

Ett av de senaste produktexemplen är Cloettas Gott & Blandat Äkta Fruktgodis som är ett vingummi gjort av 50 procent äkta frukt. Där har de lyssnat på sina konsumenter som efterfrågat ett godis som smakar just godis men innehåller naturliga ingredienser, som fruktpuré. De har även lanserat flera typer av godis med både mindre socker och inget socker alls, såväl som veganska produkter. Allt handlar om att ge fler alternativ till det klassiska utbudet, förklarar Thomas Biesterfeldt.

– Vi är transformativa och innoverar för framtiden. Vi tror inte på att vi ska berätta för konsumenten vad de ska välja utan på att ge dom en valmöjlighet. Många efterfrågade veganska alternativ till deras favoritprodukter. Därför skapade vi till exempel nya Kexchoklad Vegan för att kunna erbjuda ett relevant alternativ till originalet. Vi vill respektera alla val, avslutar han.

Läs mer