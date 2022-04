Inget glastak stoppar mästarna

Om det finns en ‘grand old man’ i glasmästeribranschen så heter han tveklöst Leif Ryd. Redan 1964 började han arbeta på familjeföretaget Ryds glasmästeri, som hade grundats av hans far i slutet på 1940-talet. Baserade i Sundsvall började bolaget tidigt att köpa upp konkurrenter för att växa i hela Sverige. Det är en strategi som bara fortsatt under decennierna och i dag är Ryds Glas Sveriges klart största glasmästerikoncern.

”Vi förstod tidigt att det även i vår bransch var en fördel att vara stor eftersom det ger bättre inköpspriser och möjligheter att locka bra personal. Dessutom uppskattar stora kunder att vi som enda glasmästeri har närvaro i hela landet”, förklarar Leif Ryd när vi träffas på bolagets huvudkontor, som numera finns i Helsingborg.

För gemene man är det lätt hänt att blanda ihop Ryds Glas med Ryds bilglas. Tidigare ingick även den delen i familjebolaget men efter en enormt snabb tillväxt sålde familjen av en del till först Inter Ikea, 2012, och sedan till Nordic Capital.

Otrolig tillväxt för Ryds Glas senaste åren Stäng Otrolig tillväxt för Ryds Glas senaste åren. Intervju med vd Roger Persson

”Vi kände att det fanns en spännande potential för det traditionella glasmästeriet och ville satsa på den, även om det alltid varit lite jobbigare att tjäna pengar här jämfört med bilglas som var enormt lönsamt. Med facit i hand är jag övertygad om att vi tänkte rätt.”

Familjen Ryd äger fortfarande fyra procent av Cary Group som bilglasdelen numera heter efter att ha introducerats på börsen i höstas. Leif Ryd har suttit i styrelsen där under hela resan och ser sig själv som en viktig koppling mellan de två bolagen som inte bara delar namn utan även har förvillande lika logotyper.

”Även om vi har helt olika målgrupper så hjälper vi varandra genom att vi båda sprider varumärket Ryds. Dessutom samarbetar vi, till exempel har vi gjort några gemensamma förvärv där vi, Ryds Glas, tar glasdelen.”

Ryds Glas är i dag helt inriktat mot företagsmarknaden i Sverige. Kunderna utgörs framför allt av fastighetsbolag och byggbolag. Ungefär hälften av omsättningen kommer från att reparera och byta ut glas. Den andra hälften kommer från installationer av glas i samband med att det byggs nya kontor eller flerfamiljshus. Det kan handla om allt ifrån speglar och räcken till specialglas i kök.

Däremot vill bolaget undvika att bli en en underleverantör till byggbolagen av fasader i glas och aluminium. Här är prispressen tuff med många utländska företag på den svenska marknaden, förklarar Roger Persson som är Ryds Glas externa vd.

”Det är en gedigen kunskap om glas som är vår styrka och det är den vi kan ta betalt för. Den tekniska utvecklingen går snabbt där glas får en allt viktigare roll i husen för att dämpa ljud, skydda mot sol och isolera mot kyla.”

Leif Ryd började jobba på Ryds Glas redan 1964. Roger Persson tog över som vd 2016. Foto: Lars Jansson

Enligt Roger Persson gör de här egenskaperna hos glas att marknaden för glasmästerier växer snabbare än för byggbranschen i stort. Inte minst ser fastighetsägare en möjlighet att spara energi om de byter ut sina glas mot den senaste tekniken.

”Andelen glas i ett kontorshus växer hela tiden vilket visar att materialet blir viktigare och viktigare.”

Sedan Roger Persson blev vd 2016 har koncernen förvärvat 43 bolag, allt från enmansbolag till ett större glasmästeri med 50 miljoner kronor i omsättning. Omsättningen har under perioden ökat från 324 Mkr till fjolårets knappa 700 Mkr. Resultatet efter finansnetto redovisar koncernen en mindre förlust.

”Tillväxt kostar. Vi har en tydlig strategi att prioritera att växa just nu där två tredjedelar ska komma från fortsatta förvärv och vi har en hel del goodwillavskrivningar. Det finns mellan 400 och 500 glasmästerier i Sverige, de flesta med färre än fem anställda. Vår bedömning är att många kommer att vilja sälja och vi har en stark kassa.”

Samtidigt har värderingarna på onoterade bolag stigit kraftigt de senaste åren och även konkurrensen om bolagen. Hur har det påverkat er?

”Inte så mycket faktiskt, vi känner att vi är attraktiva som köpare. Vi är själva ett familjebolag, har verkat länge i branschen har en tydlig strategi att bolagen vi förvärvar ska fortsätta att vara lokala. Det är en styrka och gör att många vill vara en del av Ryds Glas”, säger Roger Persson och Leif Ryd håller ivrigt med när bolagets vd pratar om framtiden och strategier.

Han är fortfarande aktiv i bolaget och två av hans fem barn arbetar på Ryds Glas på olika positioner. Enligt honom har familjen inga planer på att sälja företaget:

”Det har varit en fantastisk rolig resa som hållit på i många år och jag är övertygad om att den kommer att fortsätta.”

Hur har Rysslands invasion av Ukraina påverkat företaget? ”De stigande energipriserna på inte minst gas, i spåren av kriget påverkar oss kraftigt. Hela 80 procent av kostnaden för att tillverka glas utgörs av gas vilket gjort att kostnaden för vår råvara stigit dramatiskt. Vi har dessutom 400 servicebilar som vi hela tiden byter ut mot elbilar. Men fortfarande går många på diesel och HVO vilket också påverkat våra kostnader. Utmaningen nu är att föra över de ökade kostnaderna på kunderna. Svårast är den offentliga sektorn som har att förhålla sig till lagen om offentliga upphandlingar med långa ledtider. Privata kunder som byggbolag och fastighetsbolag förstår vår situation så här har vi en bättre dialog.”

Oscar Carlsson ger form åt en fönsterruta. Foto: Lars Jansson