Ingen sommarrea – höga elpriser väntas ligga kvar

Kontrasten mellan fjolårets sommarrea på el och dagens priser är skarp. Genomsnittspriserna är tio gånger högre än i fjol och i södra Sverige låg priset i förra veckan på rekordhöga 92 öre per kilowattimme.

Under fjolåret låg snittpriset i juni på blygsamma 3,3 öre per kilowattimme enligt elbolaget Bixia. Förklaringen var ett gigantiskt överskott på vatten i Norge och Sverige, vilket ledde till inlåst kraft som inte gick att exportera. Prispressen förstärktes av att pandemin hade pressat förbrukningen, vilket i sin tur höll ned bränslepriserna.

I år summerar snittpriset för juni till 44 öre. Nu är det värmen, lite regn och blåst, driftsstopp inom kärnkraftsanläggningar och ökade bränslepriser på världsmarknaden som driver upp elpriserna.

”Elpriset kan liknas vid en jojo sett till de senaste åren. Dels beror det på vädret, som påverkar allt från den hydrologiska balansen till hur mycket vindkraft som produceras. Dels så påverkar bränsleläget på världsmarknaden de svenska elpriserna”, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning, i ett pressmeddelande.

Enligt Johan Sigvarsson, elprisanalytiker på Bixia, är det den globala återhämtningen från pandemin som driver upp priserna. Kina går på högvarv och köper upp kol, naturgaspriserna har stigit med 50 och priset på utsläppsrätter rusar.

Bixia tror att de höga priserna håller i sig under sommaren, trots att elförbrukningen brukar minska under sommaren. Elbolaget pekar särskilt ut elområde 4 i södra Sverige där spotpriset under de senast veckorna nått över 90 öre vilket är den högsta nivån som uppmätts sedan elområdespriser infördes 2011.

Även det norska elhandelsbolaget Entelios pekar på att bristfällig överföringskapacitet inom Norden gör att de sydligaste prisområdena får sina elpriser i högre grad baserade på utvecklingen i Europa. Enligt bolaget räknar marknaden med att priserna förblir på dagens nivåer fram till och med i vinter.