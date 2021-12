Ingen anledning för elbilsägare att ha räckviddsångest

Elbilsförsäljningen ökar starkt, och under vintern har det kommit rapporter om elbilar som fastnat i snökaos och där elen tagit slut. Behöver man vara bekymrad? Inte särskilt, menar mobilitetsexperten och Di Mobilitets gästkrönikör Christer Ljungberg.

En del sitter fortfarande och funderar på om man verkligen skall välja en ren elbil framför laddhybrid. ”Vi gör ju en del långa resor med bilen. Och då vill man ju inte bli stående ute i skogen utan el”. Och det har funnits artiklar om elbilar som fastnat i snökaos och där elen tagit slut för att man skulle hålla värmen.

Stämmer då detta? Behöver man vara bekymrad över att inte kunna nå sitt mål?

Nej det behöver man inte. Och det finns flera skäl till detta. Elbilsförsäljningen ökar starkt, vilket gör att också laddinfrastrukturen byggs ut snabbt. Och det kommer också fler och fler elbilar med längre räckvidd. Låt oss se på dessa olika argument.

Christer Ljungberg.

Vi kan konstatera att försäljningen av elbilar ökar snabbt. Under 2021 har antalet registrerade elbilar ökat från ca 2 500/månad vid årets början, till mer än det dubbla årets sista månader. Totalt kommer mer än 60.000 elbilar att ha registrerats vid årets slut. Och antalet laddhybrider har minskat från ca 7.000 per månad vid årets början, till ca 5.000 vid årets slut, strax under antalet elbilar. Gissningsvis kommer hälften av sålda bilar att vara elbilar ca 2025–2026.

Räknar vi in laddhybrider är ca 5% av personbilsflottan nu laddbar. Elbilarna utgör ca 1,75% av personbilsflottan.

Räckvidden på elbilarna ökar nu också. De flesta elbilar har idag minst 30 mils räckvidd. Allt fler nya elbilar ligger på en räckvidd kring 50 mil. Och elbilen med längst räckvidd just nu är Mercedes EQS med 77 mils räckvidd. Detta betyder att de flesta klarar sig bra på att ladda hemma, utom på längre resor.

När antalet elbilar ökar, ökar också antalet laddstationer och laddpunkter. Under 2021 har antalet publika laddpunkter ökat med ca 17%, enligt statistik från Power Circle.

Det finns nu fler än 2.600 publika laddstationer i Sverige, med tillsammans över 14.000 laddpunkter, varav mer än 10% är riktiga snabbladdare, med likström och kräver Combo EU uttag, vilket bara finns på rena elbilar.

Ett dilemma som man kan uppleva som elbilsägare är att många av leverantörerna av laddstationer, vill ha egna koncept för betalning. De vill låsa in dig till just deras stationer. Men det fungerar inte, så tätt med laddstationer har ingen aktör. Det betyder att skall du göra en riktig långresa så kanske du behöver 5 olika laddkort, 4 appar och två taggar.

EU-kommissionen diskuterar att införa krav på möjlighet att betala med vanligt kreditkort, eller via smartphone. Tyskland har redan beslutat att från 2023 måste detta vara möjligt.

Men redan nu finns möjligheter att komma närmare en gemensam betallösning. Appen Chargemap, som är ett av de bästa sätten att hitta laddstationer, har skapat ett Chargemap Pass, som gör det möjligt att betala laddning i många olika aktörers laddstationer. Ute i Europa är det hög täckningsgrad, men även i Sverige börjar det bli intressant. I nuläget finns ca 200 anslutna laddpunkter i södra Sverige, men det ökar hela tiden. Så bor du i Stockholm eller söder därom, så klarar du dig bra med detta pass.

De flesta nya elbilar har också mycket bra navigeringssystem som visar var laddstationer finns, och var du bör ladda. Det visas också hur många laddstolpar som är lediga.

Så sammanfattningsvis pekar allt på att du inte behöver ha någon räckviddsångest. Räckvidden är ofta tillräcklig och ökar i nya bilar. Antalet laddpunkter byggs ut i hög takt, och snart behöver du inte så många olika kort etc. Och bilen hjälper dig att hitta lämpliga laddplatser.

Så satsa på en elbil. Köp ingen laddhybrid, det behövs inte, och frågan är på sikt hur andrahandsvärdena kommer att se ut.

Christer Ljungberg är grundare och senior advisor för konsultbolaget Trivector. Han har arbetat med strategiska transportfrågor i över 30 år. Åsikterna som uttrycks i artikeln är författarens egna.