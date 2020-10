Ingen after ski i svenska skidbackar i vinter

Den som hade sett fram emot att gå på after ski under skidresan i vinter får tänka om. Med anledning av coronapandemin och de restriktioner som gäller väljer flera skidorter att sätta stopp för det, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

”Det kommer inte bli någon nattklubbs- eller after ski-verksamhet i Åre den här vintern”, säger Therese Sjölundh, vd för destinationsbolaget i Åre till radion.

Även Sälen och Vemdalen har samma planer. Bland annat ska antalet gäster på restauranger begränsas.

”Det finns en väldigt stor insikt och ambition att få till det här på ett väldigt bra sätt. Och after ski i den bemärkelse som har funnits det ser jag inte framför mig att det kommer att finnas den här säsongen, utan skönt häng efter sväng som är tryggt”, säger Skistar SKIS B -0,85% Dagens utveckling s destinationschef i Vemdalen Anders Lundqvist.

Flera skidorter stoppade under våren all after ski-verksamhet när virusspridningen tog fart i Sverige.