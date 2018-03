Inge Thulin lämnar som vd för 3M

Inge Thulin har varit en framgångsrik vd och styrelseordförande för det amerikanska konglomeratet 3M. Nu lämnar han vd-posten sommar och kliver in i en ny roll som arbetande styrelseordförande, den amerikanska titeln är executive chariman of the board.

Ny vd för 3M, som är mest känt för sina post-it-lappar, blir veteranen Michael Roman.

”Efter en noggrann planeringsprocess är Mike det självklara valet att leda 3M in i framtiden. Han är en framgångsrik, resultatorienterad och en ledare med stor integritet.” säger Inge Thulin, enligt Financial Times.