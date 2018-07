Inför Nokia-rapporten: ”Utsikter mest intressant”

Deutsche Bank påminner om att Nokia tidigare har haft stora förväntningar på att nordamerikanska 5G-utbyggnader ska starta under andra halvåret.

”Vi tror fortfarande att Nokia befinner sig i en solid position för att dra fördel av dessa initiala utbyggnader samtidigt som bolagets styrka inom IPR (patent) fortsätter att vara en nyckelattraktion”, skriver Deutsche Bank i en analys.

Nokia Networks försäljning, men framförallt resultatet, kom in svagare än analytikerna hade räknat med under det första kvartalet. Bolaget flaggade då för en svag utveckling för Networks under det första halvåret 2018.

I samma andetag upprepades prognosen för helåret 2018 om att Networks justerade rörelsemarginal spås bli 6-9 procent.