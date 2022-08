Inflationen slår till på Systembolaget – ”champagne blir dyrare”

På en halvö i Ume älv, om man höjer blicken lite, så finns de där. Fågelholkar, fast för människor. De sex trädhusen ligger på en höjd med utsikt över älven, omgivande berg och skogar.

”Folk ska komma hit och njuta av naturen, kulturen och maten. Och få lite lugn och ro. Vi håller inte på med adrenalin på den här platsen, vi håller på med endorfiner”, säger Annika Rydman, vd för Granö Beckasin.

Hon är tidigare journalist på Expressen och Dagens Nyheter, en ovanlig bakgrund för en vd i besöksnäringen. Men så utmärker sig också Granö Beckasin på många andra sätt. Projektet tog sin början med att Vindelns kommun ville lägga ner skolan i Granö.

Byborna räddade skolan, men kände att det inte räckte. Granö måste vara bättre rustat inför framtiden. Ett gäng i byn, där Annika Rydman ingick, började prata med varandra.

”Vi kände att vi måste hitta på något, annars går det bara utför”, säger Annika Rydman.

Spånandet landade i att besöksnäringen kanske skulle kunna vara något för byn. Ett bolag startades, Granö camping köptes loss och utvecklingen av byn som destination hade börjat. Siktet var inställt på medvetna premiumresenärer.

”Vi bestämde från början att vi skulle syssla med export, att locka utländska besökare att komma hit. Det vi skulle sälja är det liv vi lever här. Det som jag vuxit upp med. Att man går i skogen, plockar bär och fiskar oavsett årstid”, säger Annika Rydman.

Det finns totalt 27 rum att hyra vid Granö Beckasin, några av dem mellan trädtopparna. Foto: Jesper Frisk

Ambitionen var inte bara att driva en anläggning som lockade tyskar och holländare, förälskade i svensk natur, utan att ge hela byn en nytändning.

”Granö Beckasin finns för att driva tillväxt i den här bygden. Skapa jobb, få människor att trivas och få företag att växa”, säger Annika Rydman.

Huvudägare är entreprenören Jan Wejdmark, grundare av fastighetskoncernen Newsec, som kommer från Granö och besöker ofta byn.

”Han har jobbat med att bygga samhälle sedan 1980-talet och är mycket långsiktig. Det här är så långt i från kvartalsekonomi man kan komma”, säger Annika Rydman.

Grupper från Tyskland, Nederländerna, Schweiz och Belgien dominerar på den lilla turistanläggningen. De lockas av vandring, midnattspaddlingar och en uppsjö andra naturupplevelser.

Utöver fågelholkarna finns mer traditionella stugor. Nästa steg är bygget av Nabben, på den norra sidan av älven. Det är en paviljong som rest runt med Volvo Ocean Race, som nu ska återbrukas i Granö. Med större lokaler och en ny restaurang siktar byn på att locka till sig fler konferenser. Planer finns på att utöka bäddkapaciteten.

”Vi har 27 rum nu. Om tio år har vi minst det dubbla antalet rum av olika karaktär. Vi kommer bygga spektakulära och hållbara boenden”, säger Annika Rydman.

Den som inte uppskattar höga höjder kan välja en helt vanlig stuga. Foto: Jesper Frisk

Hur har det då gått för byn? Det finns folk i gårdarna och villapriserna har stigit. Det har till och med byggts nytt de senaste åren. Flera andra turistföretagare, som samarbetar med Granö Beckasin, har etablerat sig och nyligen öppnades ett gårdsbageri.

Och skolan, den finns kvar.

Varje sommar arrangeras regelbundet konserter och utställningar på Sjungaregården, en Västerbottensgård med anor från 1700-talet.

I december 2025 kommer Arctic Highways, en uppmärksammad utställning med konst av samtida samiska konstnärer, att få sin permanenta plats i Granö. Just nu befinner sig utställningen på turné i Nordamerika, nästa stopp är Yukon Arts Centre i Whitehorse i Kanada efter att under våren ha varit på House of Sweden i Washington.

”Det är en stolthet. Vi har visat att det går att bygga något från grunden. Det går faktiskt att locka andra människor att komma hit och göra saker som vi inte tycker är så märkvärdigt”, säger Annika Rydman.