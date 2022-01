Inflation tvingar Sydkorea att agera ”kontroversiellt”

Centralbanken i Sydkorea höjde på fredagen styrräntan för andra gången på kort tid, till 1,25 procent, en ökning med 25 punkter. Anledningen till ränteökningen var att kyla ner inflationen, som nått den högsta nivån på tio år. Det innebär att räntenivån är tillbaka på samma nivå som innan pandemin.

Centralbankschef Lee Ju-yeol sa att ytterligare två räntehöjningar är att vänta framöver, möjligen till över 1,75 procent senare i år. Banken går samtidigt en svår balansgång för att inte sätta käppar i hjulen för landets ekonomiska återhämtning.

”Inflationstrycket väntas bli betydligt större än vad vi tidigare trott. Det finns osäkerheter gällande pandemin, men osäkerheterna kommer sannolikt inte att få den ekonomiska återhämtningen att spåra ur”, sa Lee under en pressträff på fredagen.

Inflationen i Sydkorea – Asiens fjärde största ekonomi – har stigit till 3,7 procent, vilket är över centralbankens mål på 2 procent.

Robert Carnell, chefsekonom på banken ING i Singapore, säger att räntehöjningen var väntad men ändå ”kontroversiell” då landet drabbats av en ny våg av coronaviruset samt stigande arbetslöshet.

”Sydkoreas centralbank har rykte om sig att vara hökaktig, något som de levde upp till i dag”, skriver han i en kommentar efter beskedet på fredagen.

The Bank of Korea räknar med att inflationen kommer att ligga kvar på åtminstone 3 procent under de kommande månaderna, och falla lägre än det först under andra halvåret.

Oh Suk-tae, ekonom på banken Société Générale, spår att den koreanska centralbanken kommer höja räntan varje kvartal i år, till att nå 2 procent i december.

Landets ekonomi väntas växa med 3,1 procent i år, enligt landets finansdepartement. Under förra året spås BNP ha expanderat 4 procent, den högsta ökningen på 11 år.

Sydkorea har lagt in turboväxel för att få fart på landets ekonomi efter viruskrisen, med ökade investeringar i gröna och digitala sektorer, vilket Di har rapporterat om tidigare. De planerade investeringarna ska uppgå till motsvarande 1.600 miljarder kronor fram till 2025, vilket ska skapa 2,5 miljoner nya jobb, enligt regeringens beräkningar.

Regeringen meddelade på fredagen ett nytt stödpaket på motsvarande 107 miljarder kronor för små företag som drabbats av olika virusåtgärder. Finansminister Hong Nam-ki sa att obligationer ska utfärdas för att finansiera paketet, rapporterar Nikkei Asian Review.

Virussituationen har också förbättrats. Under senaste veckorna har 3.000 – 4.400 fall rapporterats per dag, ner från nästan 8.000 fall per dag förra månaden.

På fredagen rapporterades att Nordkorea avfyrat ännu en ballistisk robot, den tredje på två veckor. USA meddelade häromdagen nya sanktioner mot Nordkorea, något som väckte vrede i Pyongyang.

Lee Ju-yeol avgår som centralbankschef i mars. Samma månad hålls presidentval i landet.