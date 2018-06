Flygbolaget kommer under tiden att fortsätta stödjas med offentliga medel, uppger en tjänsteman till The Economic Times of India.

Air India ingår likt SAS i Star Alliance. Flygjätten är dock rejält skuldtyngd, vilket har försvårat processen med att hitta en ny köpare.

Regeringen försöker sälja en post om 76 procent i bolaget.