Incoax tecknar avtal med potential på 100.000-200.000 lägenheter

Tidigare under fredagen meddelades att den nyemission som Incoax gjorde inför sin planerade listning på Nasdaq First North tecknades till 64 procent och tillför bolaget 15,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget säkerställde rörelsekapital för minst sex månader, vilket är ett av listningskraven på Nasdaq First North. Planen var att ta in upp till 24 miljoner kronor.