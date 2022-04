IMF inflationsvarnar – ”tydlig och överhängande fara”

”Bortom de omedelbara och tragiska humanitära följderna, kommer kriget att dra ned tillväxten och höja inflationen. Ekonomiska risker har stigit brant, och svåra avvägningar i den ekonomiska politiken har blivit ännu mer utmanande,” skriver valutafondens ekonomer i en kommentar till prognosrapporten.

Enligt IMF beräknas kriget kapa nära en procentenhet av den globala tillväxten 2022 och en tredjedels procentenhet 2023. Världsekonomins BNP-tillväxt väntas stanna vid 3,6 procent i år och nästa år, istället för 4,4 respektive 3,8, vilket var IMF:s prognos i januari.

Vid sidan av ett väntat BNP-ras i Ryssland på omkring 10 procent under perioden 2022-23, drabbas Europa värst i krigets spår.

För Euroländerna sänks tillväxtutsikterna i år med drygt 1 procentenhet till 2,8 procent och revideras ned marginellt till 2,3 procent 2023. USA:s tillväxtprognos skruvas ned med en tredjedels procentenhet både i år och nästa år till 3,7 procent respektive 2,3 procent.

I Kina väntas tillväxten bromsa in till 4,4 respektive 5,1 procent i år och nästa år, några tiondels procentenheter svagare jämfört med IMF:s januariprognos och tydligt under Pekingregimens nya mål om 5,5 procent per år.

Samtidigt stegras inflationsutsikterna rejält. Prisökningstakten revideras upp till 5,7 procent för mogna ekonomier i snitt för helåret 2022, upp från 3,9 procent i IMF:s januariprognos.

”Inflationen bedöms nu förbli hög under mycket längre tid än i vår föregående prognos”, skriver IMF-ekonomerna.

Skenande råvarupriser och utbudsproblem skapade svåra inflationsproblem för världens centralbanker redan före kriget i Ukraina. Globala industriella flaskhalsar i pandemins spår spås lätta i takt med att ny kapacitet byggs ikapp, men bristsituationen i vissa sektorer väntas hänga kvar in i 2023.

På grund av Ryssland och Ukrainas nyckelställning på flera råvarumarknader adderar kriget en utbudschock för energi, metaller och livsmedel globalt, och innebär en ”betydande förstärkning” av problemen, enligt rapporten.

Valutafonden beskriver det uppskruvade globala pristrycket som ”en tydlig och överhängande fara” för de ekonomiska utsikterna.

Det finns ”en stigande risk” att inflationsförväntningarna tappar kontakten med centralbankernas inflationsmål, vilket skulle pressa fram ännu mer aggressiva räntehöjningsplaner i USA och Europa, varnar IMF. I låginkomstländer, där stigande bränsle- och livsmedelspriser slår mångfalt hårdare mot hushållens ekonomi, ökar samtidigt risken för sociala oroligheter.

För Sveriges del spår IMF att BNP-tillväxten mattas i år och nästa år till 2,9 respektive 2,7 procent. Det är en nedrevidering för 2022 med en halv procentenhet jämfört med tidigare prognos.

Svensk inflation väntas i år nå historiskt höga 4,8 procent för helåret 2022, men redan nästa år falla tillbaka till strax över inflationsmålet 2 procent enligt IMF. Det kan jämföras med USA-prognosen som pekar mot heta 7,7 procents snittinflation 2022 och fortfarande omkring 3 procent under 2023.