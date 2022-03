Ikeas varuhus i Kiev stängt – verksamheten i Ryssland fortsatt igång

”Vi har ett mindre Ikeavaruhus i Kiev med cirka 400 anställda. Det är stängt tills vidare. Vi följer utvecklingen noga, men jag kan inte övrigt inte lämna några ytterligare kommentarer just nu”, säger en talesperson för Ingka Group till Di.

Ingka Group, är den överlägset största franchisetagaren under Ikeas varumärke, och står för lejonparten av all Ikeaförsäljning runt om i världen. Och även heminredningskoncernen påverkas nu av Rysslands invasion i Ukraina. Enligt ett tidigare pressmeddelande lanserades med framgång e-handel i Ukraina i maj 2020. Och den 1 februari 2021 öppnades den första fysiska Ikeaetableringen i landet. Det var en så kallad ”city store” belägen i Blockbuster Mall nära hjärtat av Ukrainas huvudstad Kiev. Men nu ett drygt år senare när Kiev är under militär attack från Ryssland är alltså butiken stängd. Men vad som hänt med de anställda eller varuhuset och vilka eventuella åtgärder Ingkakoncernen vidtagit efter den ryska invasionen liksom hur koncernens ledning ser på den allvarliga situationen är oklart.

”Vi får väldigt mycket frågor från media just nu. Jag får be dig skicka era frågor på e-post så får vi återkomma med svar så fort som möjligt”, säger Ingkas talesperson.

Ingka har också en mycket stor verksamhet i Ryssland efter att under många år ha investerat mångmiljardbelopp i landet. För närvarande har Ingkakoncernen bland annat 10 Ikeavaruhus i Ryssland och driver även 14 köpcentrum, enligt bolagets talesperson. Och antalet anställda i Ryssland uppges uppgå till omkring 14.000.

Verksamheten i Ryssland är enligt uppgift från Ingkas pressavdelning fortsatt i gång. Men även vad gäller koncernens verksamhet och planer i Ryssland lämnas under samtalet inga ytterligare svar eller kommentarer på Di:s frågor. De avser bland annat hur Ingka påverkas av de många olika sanktioner och andra åtgärder som riktats mot Ryssland efter invasionen i Ukraina. Och huruvida Ingka i likhet med en rad andra företag kommer att stoppa eller stänga ned delar eller hela sin verksamhet i Ryssland.