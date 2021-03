Ikeas solceller kan ha koppling till Xinjiang – öppnar för att flytta produktion

Innehåll från Admincontrol Annons

Under de senaste decennierna har virtuella datarum effektiviserat och kvalitetssäkrat due diligence-processer. Att ingå i en process idag utan ett datarum till hands är nästintill otänkbart. Datarum har bidragit till en digital transformation från gammalt pappersbaserat arbete och levererat automatiserade arbetsflöden. Det finns dock ett stort problem som fortfarande behöver lösas - och det är den stora mängden dokument legala rådgivare behöver söka igenom.

Vanligtvis kommer antalet dokument som behöver granskas i tusentals - hos Admincontrol visar våra data till exempel att användare vanligtvis laddar upp över 8 000 sidor när de skapar ett virtuellt datarum.

Nu konvergerar de två världarna av datarum och AI, och AI tillämpas nu också på specifika problem inom due diligence-processen för M&A. Det kanske inte är så iögonfallande som självkörande bilar, men effekterna för näringslivet kan verkligen komma att förändras.

Effektiviserar processen till en lägre kostnad

Med hjälp av artificiell intelligens är det nu möjligt för individer att gå från att granska mellan 50-100 dokument i timmen till över 3000.

Admincontrol samarbetar med Luminance, en ledande leverantör av artificiell intelligensplattform för jurister, för att tillhandahålla en lösning som tar ytterligare steg i effektivitet och produktivitet.

Över 250 organisationer som använder Luminance plattform har rapporterat om tidsbesparingar på minst 50% i varje recension.

– Förutom betydande tidsbesparingar finns det flera andra fördelar med att använda AI i due diligence-processen. För det första, när du sparar tid, minskar du också kostnaderna.

Att integrera AI i granskningsprocessen gör det möjligt att åstadkomma så mycket som 85% minskning av granskningstiden per projekt, berättar Feras Ibrahim.

Reducera risk

Utöver det som nämnts hjälper AI-lösningar också till att lokalisera dolda risker och avvikelser från dag ett i granskningen. De gör det också möjligt att granska 100% av dokumenten.

För M&A-branschen har begreppet digital transformation verkligen kommit fram. Det drivs av AI.

