Ikea satsar på miljonprogram

”Vi vill ta en mer aktiv roll i stadsutvecklingen och samtidigt lära oss om livet utanför hemmets väggar”, säger Anna-Carin Alderin, vd för det nya Ikea-bolaget Do More.

Shaimaa kom från Egypten till Helsingborg för sju år sedan. Hon har sökt runt 50 jobb i månaden men kan räkna antalet intervjuer på ena handens fingrar. Något jobb blev det inte, hennes erfarenheter från hemlandet, där hon bland annat ansvarat för maten på stora evenemang, visade sig inte vara så mycket värda.

”Jag hade inget CV och kan inte språket så bra. Då spelar det ingen roll vad man kan. Men jag är förstås väldigt glad att det vände till slut”, säger Shaimaa som i höstas anställdes av Ikea som husmor till en ny satsning i stadsdelen Drottninghög, där hon bor.

I ett nybyggt kök är hon ansvarig för att leverera mat till en mindre lokal restaurant, en foodtruck och till catering.

Drottninghög är en av de svenska stadsdelar som pekats ut av polisen som ett ”särskilt utsatt område”. Det är också platsen för en ny satsning från Ikeas sida där möbeljätten vill ta en mer aktiv roll för att vända en negativ utveckling i problemtyngda svenska förorter. Målet är att skapa mötesplatser, göra något som invånarna är stolta över och, inte minst, sätta människor i arbete.

”Det är vår övertygelse att företagen måste dra sitt strå till stacken för att bygga mer hållbara städer. För oss handlar det om att skapa en bättre vardag för människor och det är ju något som Ikea alltid gjort egentligen”, säger Anna-Carin Alderin, vd för det nya Ikea-bolaget DM, som står för Do More. Det ligger organisatoriskt under Ingka som driver majoriteten av Ikeas 468 varuhus i världen.

Förutom ett antal matställen har Ikea i Drottninghög även invigt en marknadsplats i ett hangarliknande tält. I små stånd säljs bland annat textilier, porslin och lokalproducerade matvaror. Ikea har också en egen pop-up-butik i tältet. Utanför finns en yta med odlingslotter där det börjat växa auberginer, zucchini, tomater, chili och koriander. Två trädgårdsmästare som har anställts berättar att de ska leverera grönsakerna och örterna till matställena på den nya mötesplatsen såväl som till restauranger i Helsingborg.

De här verksamheterna i Drottninghög invigdes i slutet av maj i samband med att en internationell stadsmässa, H22, drog i gång i Helsingborg. Den håller på i drygt en månad, men enligt Anna-Carin Alderin är Ikeas ambitioner att den nya mötesplatsen ska leva i många år.

”Många människor i Drottninghög och i andra förorter är ‘projekttrötta’ där det varit hattigt med olika initiativ. Det ska inte hända igen.”

Ikea vill med satsningen i Drottninghög också undersöka om det är ett sätt att locka nya kundgrupper till sina varuhus. Men framför allt handlar det om att rekrytera medarbetare som Shaimaa, alltså människor som legat utanför de ramar där Ikea och andra storföretag normalt letar personal.

”Min bild är att det viktigaste för att vända utvecklingen i ett utsatt område är att kunna erbjuda människor arbete. Ett jobb gör verkligen något med en människa och skapar positiva spiraler. Ikeavaruhuset i Helsingborg har gått i bräschen för att leta kompetens på ett nytt sätt och erfarenheten är väldigt god, många människor från de här områdena har ett fantastiskt driv”, säger Sara Sellerfors, projektledare på Ikea DM.

Ett annat syfte för Ikea med mötesplatsen i Drottninghög är att utforska hemmets betydelse och vad som egentligen ska klassas som ett hem i framtiden.

”Vi har länge varit världsledande i att förstå livet innanför väggarna. Men ett hem är numera så mycket mer, det vill vi förstå bättre. Så det här handlar inte om att sälja mer bokhyllor för Ikeas del.”

Mötesplatsen i Drottninghög är det första projektet för Ikea DM. Men ambitionen, enligt Anna-Carin Alderin, är att kopiera lyckade delar till andra städer där Ikea finns i världen.

”Vi får se lite vad som fungerar och vad som passar, men helt klart kommer Ikea vara mycket mer än bara varuhus framöver.”