Idogen ökar förlusten – pandemin begränsar studier

Bolaget saknade omsättning i linje med motsvarande period föregående år. Övriga rörelseintäkter var -1,7 miljoner kronor.

I rapporten skriver vd Anders Karlsson att arbetet inför den första kliniska i/IIa-studien med IDO 8 fortskrider i hög takt.

Han noterar vidare att det höga trycket inom sjukvården till följd av covid-19-pandemin begränsar möjligheterna att initiera och genomföra kliniska studier. Vidare påverkar restriktionerna det dagliga arbetet hos partnern Radboud University Medical Center och har en viss negativ inverkan på tempot i den pågående kvalitetssäkringen av produktionen av vår cellterapi.

”Detta kan naturligtvis leda till att vi senare behöver justera tidsplanen för den kliniska studien, men i dagsläget ser vi fortfarande möjligheter att planenligt lämna in ansökningar till de regulatoriska myndigheterna under sommaren med ett planenligt godkännande av studien under 2021”, skriver han.