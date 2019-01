I musikälskarnas guldgruva har tiden stannat

Olympic Studios var inspelningsstudio 1966–2009. Uppköpt av Virgin 1987.

Byggnaden på Church Road i Barnes uppfördes i början av 1900-talet. Fungerade bland annat som biograf och tv-inspelningsstudio innan den blev en musikstudio. Efter att studion lagts ner byggdes den om till en lyxbiograf.



Ett axplock av artister som spelat in i studion: U2, Madonna, Europe, Led Zeppelin, BB King, Barbra Streisand, Björk, Cat Stevens, David Bowie, Deep Purple, Depeche Mode, Duran Duran, Eagles, Ella Fitzgerald, Elvis Costello, Elaine Paige, Eric Clapton, Joe Cocker, Nick Cave, Oasis, Peter Gabriel, Pink Floyd, Prince, Queen, Quincy Jones, Slade, Spice Girls, Steve Miller Band, The Cure, Jimi Hendrix, Rolling Stones (hela sex album), The Who, Londons Symphony Orchestra, Van Morrison. Flera film- och musikalalbum har också spelats in där som Tim Rices och Andrew Lloyd Webbers ”Evita” och ”Jesus Christ Superstar” samt Monty Pythongängets "Life of Brian”.