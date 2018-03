I dag ansluter sig elva länder till frihandelsavtalet TPP

Under en ceremoni i Chile på torsdagen kommer elva länder kring Asien och Stillahavsregionen – som Japan, Australien och Mexiko – skriva under ett historiskt om dock reviderat frihandelsavtal som väntas stärka politiska och ekonomiska relationer mellan parterna.

Bedömare menar samtidigt att avtalet – som officiellt döpts om till The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) – är en betydelsefull symbol för frihandel och kampen mot växande amerikanska protektionismen under president Donald Trump.

”Det nya avtalet är ett kraftfullt budskap att marknadsorienterade ekonomier är dedikerade till multilaterala samarbeten. Samtidigt som USA avvisar multilaterala handelsavtal fortsätter andra länder att se dess värde”, säger Miguel Noyola, partner vid advokatfirman Baker & McKenzie i Chicago.