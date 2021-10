Hyllad och kritiserad – Obama och Springsteens podcast blir bok

I somras möttes två giganter, Bruce Springsteen och Barack Obama, mellan fyra ögon och diskuterade allt från manlighet till musik. Nu kommer mötet, ”Renegades: Born in the USA” även i bokform.

Donald Trump klev in i politiken efter ett liv i det mediala rampljuset som affärsman. Hans företrädare Barack Obama är på god väg att göra en lite omvänd resa, från politiken till nöjesvärlden. Från Vita huset till röda mattan. Tillsammans med makan Michelle Obama har paret producerat material för både Netflix NFLX -0,62% Dagens utveckling och Spotify och parets bokavtal är helt ”utan motstycke.”

Penguin Random House gick 2017 ut med att förlaget har skrivit ett bokavtal med paret Obama. Medier i USA gör gällande att detta är värt nästan 560 miljoner kronor. Det är en summa som tidigare presidenter aldrig ens varit i närheten av. I jämförelse fick Bill Clinton 150 miljoner kronor för sin memoar ”My life 2004, vilket var rekordhögt då.

Anledningen till den astronomiska summan tillskrivs dels parets popularitet och bakgrund. Barack Obama anses även vara en duktig författare, något han som före detta president är ganska ensam om. Hans tidigare böcker har också sålt bra.

Hittills har detta visat sig vara ett bra beslut. Michelle Obamas biografi ”Becoming”, ”Min historia” på svenska, har sålt i över 16 miljoner exemplar och var en av världens mest sålda böcker under 2018 och 2019. Makens ”A Promised Land”, som släpptes i fjol, har också sålt bra, men då i ”endast” 8,2 miljoner exemplar.

2019 skrev Barack och Michelle Obamas gemensamma, nystartade produktionsbolag Higher Ground Productions under ett stort avtal med streamingjätten Netflix.

Produktionsbolaget ligger bakom flera av Netflix senaste lanseringar. Bland annat den Oscarsvinnande dokumentären ”American Factory” som handlar om ett kinesiskt företag i Ohio, och ”Becoming”, en dokumentär om Michelle Obamas bokturné som belönades med fyra Emmy-nomineringar. För den svenska publiken är kanske komikern Kevin Harts dramakomedi ”Fatherhood” den mest välkända.

Makarna Obamas bolag har även ett exklusivt avtal med musiktjänsten Spotify med fokus på poddar. Deras första samarbete renderade i ”The Michelle Obama podcast”, som handlar om relationer och samhällsfrågor.

I somras släpptes även ”Renegades: Born in the USA”, där Barack Obama och Bruce Springsteen i åtta avsnitt samtalar om allt mellan himmel och jord. Podcasten hyllades stort på många håll, men fick även sin beskärda del av ris. Aftonbladets kulturprofil Eric Rosén kallade den för ”poddporr för sossar” och David Klion beskrev projektet som ”slätstruket” och ”tråkigt” i sin recension för den politiska tidskriften The New Republic.

Den 26:e oktober släpps en utökad version av podcasten i bokformat, som förväntas bli en storsäljare. Boken kommer att vara över 300 sidor tjock, släppas på de flera språk samtidigt, däribland svenska, och innehålla även bilder, anteckningar och låttexter.