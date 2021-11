Hussäljaren överklagar förlikning med Ebba Busch

Ge dina medarbetare gratis tandvård i mobilen – klicka här för att få veta mer.

Dentme är en digital plattform som kopplar ihop patienter och tandläkaren via mobilen eller surfplattan. De vill att alla ska ha tillgång till förbyggande tandvård för en rimlig kostnad.

– Genom vår app erbjuder vi patienter vård på lika villkor under större delen av dygnet. Det är både snabbt och effektivt. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med tandvården, säger Hadi Ahmad, medgrundare samt tandläkare och kliniskt ansvarig på Dentme.

Enligt Svenskt Kvalitetsindex ”SKI Tandvård 2021 - tandvården klarar krisen” syns en påtaglig förbättring av nöjdheten både för folktandvården och privata aktörer. Kunderna är mycket nöjda, förtroendet är rekordhögt och specifika frågor kopplat till hanteringen av covid-19 får positiva omdömen. Samtidigt är det farligt att luta sig tillbaka och känna sig nöjd.

– Tandläkarrädsla är fortfarande ett stort problem. Personer mellan 35 och 49 år gör dessutom färre rutinundersökningar hos tandläkaren, men fler akutbesök. För att säkerställa en god tillgång till tandvård i hela landet behövs en mångfald av aktörer och även nya metoder, säger Hadi Ahmad.

I dag väljer många att träffa läkaren digitalt och trenden går mot att allt fler patienter kommer att förvänta sig att tandvården erbjuder samma möjlighet.

– Hela och friska tänder är viktigt för att vi ska kunna leva ett bra liv. Du behöver dina tänder varje dag – när du äter, skrattar och pratar. För oss känns det självklart att patienten ska kunna möta tandvården digitalt på samma sätt som andra områden inom vården och samhället i stort, säger David Kruse.

Dentmes tandläkare är bara några knapptryck bort. Om du behöver vidare behandling bokar de in ett besök hos en av deras utvalda partnerkliniker. Förutom privatpersoner ger de företag möjligheten att erbjuda tjänsten till sina anställda.

– Hos oss möter du människor som helhjärtat engagerar sig i tandvård som gör skillnad. Med lyhördhet och erfarenhet tar vi oss an uppdraget att förbättra munhälsan för hela Sveriges befolkning, säger Hadi Ahmad och förklarar att ett videosamtal via appen med en legitimerad tandläkare är ett bra första steg i patientresan.

Om Dentme

Dentme är en app där du kan prata direkt med legitimerad tandvårdspersonal via mobil eller surfplattan på en plats och tid som passar dig. En konsultation via Dentme är en snabb och enkel väg att få tips och vägledning till en friskare mun. Dentme erbjuder professionell rådgivning under flertalet av dygnets timmar. De har lång erfarenhet av att ge god tandvård och hjälper dig med tandvårdsrädsla att känna dig trygg utan långa väntetider och stereotypa behandlingsrum.