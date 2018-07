Husqvarnas resultat sämre än väntat – löser upp Consumer brands

Nettoomsättningen landade på 14.270 Mkr vilket var över analytikernas prognos på 13.702 Mkr enligt Inquiry Financial. Rörelsemarginalen kom in på 13,5 procent vilket var 1,9 procentenheter under analytikernas prognos på 15,4 procent.

Nettoresultatet uppgick till 1.380 Mkr vilket var 11 procent under analytikernas prognos på 1.527 Mkr.

Husqvarna har även beslutat att fokusera på kärnvarumärkena Husqvarna och Gardena och att omstrukturera Consumer Brands.

"Kraftfulla åtgärder vidtas för att lösa divisionen Consumer Brands undermåliga resultat, där vår närvaro i vissa lågprissegment och vissa varumärken kommer att upphöra. Som en följd av detta kommer divisionen Consumer Brands att reduceras i storlek och de återstående delarna att infogas i divisionerna Husqvarna och Gardena", skriver Kai Wärn, vd för Husqvarna, i rapporten.