Hus i platta paket ska hjälpa flyktingar från Ukraina

Det svenska företaget Better Shelter levererar i vanliga fall temporära bostadshus i platta paket till flyktingläger i Mellanöstern, Afrika och Sydamerika. Men kriget i Ukraina har förändrat allt. Nu har bolaget fått en stororder från EU på hus till Europa.

Idén kom redan för mer än tio år sedan och 2015 levererades de första husen av Better Shelter till FN:s flyktingorgan UNHCR.

”Den genomsnittliga tiden på flykt är 26 år och ändå bor många flyktingar i tält som är gjorda för att hålla i sex månader. Vår tanke är att ge dem bättre säkerhet och värdighet”, förklarar Johan Karlsson, grundare och vd för Better Shelter.

Husen skapar bättre levnadsförhållanden jämfört med tältboende i flyktingläger. Förutom att de står emot väder och vind går de att låsa. Det ökar säkerheten, viktigt för framför allt flickor och kvinnor som är riskerar att utsättas för övergrepp när de bor i flyktingtält.

Hittills har Better Shelter levererat drygt 70 000 hus till FN och hjälporganisationer i närmare 80 länder. Husen har hittills främst gått till Syrien samt länder i Mellanöstern, Afrika och Sydamerika. Nu har EU lagt en order på 4 000 hus som ska sättas upp i Ukrainas grannländer.

”Vi ska börja leverera dem nu under sommaren. Vi har redan cirka 2 000 hus redo i våra lager i Polen och resten producerar vi för fullt så att de ska vara klara under juli månad”, säger Johan Karlsson.

Exakt hur snabbt husen kan komma på plats beror på hur snabbt det går att få fram övrig utrustning som sängar och belysning. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som köper in husen på uppdrag av EU och även ansvarar för att sätta upp dem.

”Vi ser en ny fas där folk bott hemma hos värdfamiljer eller på hotell och i idrottshallar, men det måste vara hållbart över tid. Det börjar uppstå en viss trötthet i familjer som haft inneboende länge samtidigt som hotellen behöver platserna för turister. Då kommer behoven av tillfälliga bostäder att öka.”

Husen är 17,5 kvadratmeter stora, levereras i platta paket och är enkla att sätta upp. Det tar cirka fyra timmar att montera ett hus och ungefär lika lång tid att ta ner det.

Det är ingen slump att modellen är just platta paket. Utvecklingen av husen har finansierats av Ikea Foundation, en stiftelse som donerar delar ut av Ikeas överskott till välgörande ändamål.

Ordern från EU är värd cirka 50 miljoner kronor. Tillsammans med övriga order från bland annat FN:s flyktingorgan UNHCR väntas Better Shelter i år omsätta totalt cirka 200 miljoner.

Alla eventuella överskott stannar i verksamheten eftersom Better Shelter ägs av en stiftelse, Housing for all.

Ikea Foundations vd Per Heggenes säger att de gått in med flera hundra miljoner kronor för att finansiera utvecklingen av husen.

”En sådan här lösning skulle aldrig utvecklats om inte någon gått in och tagit utvecklingskostnaderna. Men när vi väl tagit den kostnaden ska husen kunna säljas på kommersiell basis till de organisationer som använder dem”, säger Per Heggenes.