Asienbörserna dyker: ”Våg av riskaversion”

Hongkongs flygplats – som är en av de mest trafikerade i världen – var öppen på tisdagen men mer än 300 avgångar var inställda, enligt flygplatsoperatören. Köerna ringlade sig långa av resenärer som fortfarande satt fast sedan gårdagen.

Enligt uppgifter som florerade på sociala medier kommer fler demonstranter att välla in under eftermiddagen och kvällen. Protesten på flygplatsen, där de flesta demonstranter sitter fredligt på golvet i ankomsthallen, har pågått sedan i fredags. Under måndagen utrymdes flygplatspersonal efter att demonstranterna vällt in i ankomsthallen.

Kinesiska Luftfartsverket sa på tisdagen att de ska försöka hjälpa resenärer genom att flyga in och ut dem via närliggande flygplatser i Fastlandskina, samt öka kapaciteten av avgångar när trafiken är återställd, enligt South China Morning Post. Kinas största flygbolag, Air China, sa att de ska öka turtätheten mellan Peking och Shenzhen, som ligger på gränsen till Hongkong. Shenzhen International Airports aktie rusar på de ökade passagerarvolymerna i kölvattnet av protesterna i Hongkong.