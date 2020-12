Efter tre framgångsrika säsonger som utspelat sig från 1945 fram till 1970-talet hoppar handlingen tillbaka till sommaren 1951 under specialsäsongen av ”Vår tid är nu”. Under fyra avsnitt skildras familjen Löwander när de återupptar traditionen att driva sommarkrog på en ö i Stockholms skärgård. Det är lummigt, soligt och idylliskt, och så långt från den mörka och dystra pandemitillvaro som präglar Sverige just nu.

”När vi spelade in förra sommaren visste vi ju inte att corona skulle komma. Med den distansering som gäller nu, plus vinter, blir det extra speciellt att titta på Nina och Calle och deras attraktion. Jag längtar också efter att få kramas, bada mitt i natten och hänge mig åt närhet och kärlek”, säger Måns Herngren.

Han har en lång karriär som regissör bakom sig, efter succéer som ”Adam & Eva” och ”Solsidan”.

”Jag har skildrat relationer i nästan hela mitt liv, men här handlade det om att få fram ännu starkare känslor. Jag vet hur jag ska få folk att garva, men det här var ny mark för mig så jag blev positivt överraskad när folk berättade att de hade sett scener och börjat gråta.”

När det första avsnittet av serien sändes under hösten 2017 var Måns Herngren en av alla som tittade och kände direkt ett styng av avund.

”Jag hade velat göra den här serien. Jag gillar restaurangvärlden eftersom jag själv har jobbat i kök och det har inte gjorts så mycket bra tv om den miljön. Alla har sin speciella uppgift, det är högt tempo, pressat och en otroligt härlig känsla när det fungerar”, säger Måns Herngren.

Han lockades också av skildringen av byggandet av det svenska folkhemmet, men trodde som sagt att tåget hade gått. När han så fick frågan att regissera specialsäsongen, och läste manuset, kände han att det passade honom som hand i handske.

”Det är inga affärsintriger som kanske behövs när man gör långa säsonger, utan det är mer en fördjupning av relationerna och karaktärerna. Helga och Stickan, som försvann efter säsong 2, är tillbaka, och vi får även veta mer om Ethel som jobbar i köket.”

De tittare som undrat vad som egentligen hände mellan säsong 1 och 2 får nu luckorna delvis ifyllda. Nina, som spelas av Hedda Stiernstedt, återhämtar sig från sitt självmordsförsök och träffar återigen sin kärlek Calle ute på ön.

Hur var det att komma in som regissör i ett projekt som redan är en succé?

”Läskigt, på samma sätt som när jag kom in i ´Solsidan´ efter två säsonger. Tänk om jag sabbar någonting? Men jag kände ändå att jag har något att bidra med. Jag hade känt mig mer begränsad om det hade varit i samma miljöer som de tidigare säsongerna, men nu är vi i skärgården, med helt nya spelplatser.”

Har du någon favoritkaraktär i serien?

”Det dyker upp en ny karaktär som jag tycker blev väldigt rolig och det är han som äger huset. Skådespelaren heter Mattias Fransson och kommer från humorgänget Klungan. Annars tycker jag att hälften är vunnet med en bra casting. Det är sådant som man aldrig kan veta på förhand, men ”Solsidan” är också ett exempel på ett lyckokast där de sex huvudskådespelarnas kemi fungerar så pass bra ihop.”

Måns Herngren arbetade i nästan 20 år tillsammans med Hannes Holm och har även regisserat tillsammans med sin lillebror Felix Herngren. Men han arbetar också med soloprojekt som filmen ”Allt flyter”.

”Fast egentligen arbetar man aldrig ensam. Det är bara Ingmar Bergman som har lyckats odla bilden av att han visste i förväg hur allt skulle bli. Ju äldre jag blir desto mer inser jag att det handlar om lagarbete och ju fler kockar desto bättre soppa. Hannes och jag har tagit en paus på tio år, men vi är sugna på att göra något tillsammans igen.”