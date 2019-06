Huawei redo för jätteras – skär ned rejält

Nedskärningsbeskedet från det kinesiska telekombolaget är en effekt av den amerikanska svartlistningen av bolaget, som hotar isolera Huaweis tillverkning från nyckelkomponenter bestående av amerikanskutvecklad teknologi.

Tidigare under måndagen rapporterade Bloomberg att exporten av mobiltelefoner kommer falla med 40-60 procent under 2019 som en direkt effekt av svartlistningsåtgärden. För att väga upp detta planeras stora satsningar i Kina, där bolaget har som mål att lägga hälften av marknaden under sig. Huawei hade vid första kvartalets utgång i år 34 procent av den kinesiska marknaden, enligt analysföretaget Counterpoint.