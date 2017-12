Hotellmogulen samlar julklappar

Hotellmogulen Petter Stordalen slår ett slag för julens givmildhet. För sjätte året i rad söker hans hotellkedja Nordic Choice klappar till sina ensamma julgranar, gåvor som sedan skänks vidare till barn som annars kanske inte skulle få några.

”Det finns väldigt många barn som tillbringar julen långt ifrån idyllen. Barn som flytt till Sverige eller får tillbringa julen i sjukhussäng. Det är för deras skull som vår hotellpersonal gör det här”, säger Petter Stordalen till Di.

För varje julklapp som läggs under granen på ett av kedjans 190 hotell under hela december skänker bolaget även 10 kronor till Unicef. Förra året samlades 52.000 klappar in, vilket resulterade i 541.700 kronor till organisationen.