Hotelljätten ska driva lyxanläggningens framgång

Just i dag slåss visserligen regnet om uppmärksamheten. Men precis utanför hotellbalkongerna breder sanden och havet ut sig, och framför spabyggnaden ryker det från två pooler.

”Man slås direkt av en wow-känsla. Det här läget är unikt i Sverige”, säger Kjell Jakobsson, som tillsammans med hustrun Karin Jakobsson äger Room Republic.

Kjell Jakobsson, ägare Room Republic och Patrick Jalkhagen Tribo, hotelldirektör på Åhus Seaside Hotel & Spa. Foto: Cornelia Jönsson

Initiativet att riva de gamla byggnaderna här och etablera ett toppmodernt hotell drevs och förverkligades av två lokala entreprenörer. 2020 togs det första spadtaget till nya Åhus Seaside och i juni 2022 stod det påkostade bygget med 72 hotellrum klart. Bokstavligen mitt på stranden.

”Vi var intresserade av projektet redan från början, men grundarna hade planerat att drifta det själva”, säger Kjell Jakobsson.

”I november 2022 fick vi höra att de hade det lite tufft och ville kliva av.”

Kjell och Karin Jakobsson, grundare och ägare av Room Republic, träffades redan 1980 när de båda var reseledare på Mallorca. Det första hotellet på Mallorca öppnades 2010 – som ett perfekt 30-årsjubileum. ”Det blev ett bra sätt att sluta cirkeln på”, säger Kjell Jakobsson. Foto: Cornelia Jönsson

Room Republic driver sedan tidigare tre skånska hotell – The Vault Hotel Helsingborg, V Hotel Helsingborg och Hotel Statt Hässleholm – samt två hotell i Palma: Hotel Feliz och Palma Suites. I januari i år blev Åhus Seaside bolagets sjätte destination.

”Vi har tre kriterier som alltid måste uppfyllas innan vi går in i något nytt. Att vi ser att det finns en potential att göra något annorlunda. Att det finns en fastighetsägare som vill göra den satsning vi vill göra. Och att vi tycker att produkten är tillräckligt kul”, säger han.

”Det är oftast det sistnämnda det faller på.”

Med sig har Room Republic en historia av att kunna växla upp tillväxt och lönsamhet rejält i sina hotell. För Hotel Statt i Hässleholm har omsättningen exempelvis ökat från 23 Mkr till 52 Mkr sedan övertagandet 2017.

”Det som skapat vår framgång är människor. Inte mahogny, marmor eller en havsutsikt. Vi måste få med oss rätt personal som trivs och som tror på det vi gör, och det är alltid en process att nå dit”, säger Kjell Jakobsson och fortsätter:

”Framgången bygger på tydligt ledarskap. Har vi det får vi en trygg och engagerad personal, och då får vi automatiskt nöjda gäster. Och med höga kundomdömen får vi en bra lönsamhet. Det är Room Republic-ekvationen.”

Grundarna av hotellet hade det tufft och lämnade driften efter ett halvår. ”Vi kunde direkt se potentialen. Vi har paketerat, effektiviserat och ökat vår synlighet och vi ser redan effekterna av det vi gjort både på intäkts- och kostnadssidan”, säger Kjell Jakobsson. Foto: Cornelia Jönsson

Patrick Jalkhagen Tribo, som närmast kommer från en central roll på Nordic Choice, har rekryterats till företagets ledningsgrupp och blivit ny hotelldirektör för Åhus Seaside.

”Vi måste först och främst vara en attraktiv arbetsgivare, och den nya generationen tänker 'what's in it for me'. De väljer en arbetsplats för att de tror på någonting, för att de vill någonting. Om vi anpassar oss efter det och öppnar armarna får vi också hit de sköna människorna. Det blir en win-win situation”, säger Patrick Jalkhagen Tribo.

Från ägarhåll finns samtidigt en rätt ovanlig order till alla anställda:

”I alla lägen ska de stå på gästens sida, aldrig på företagets sida. En servitris eller en receptionist kan ta vilket beslut de vill, utan att fråga någon chef. Har något blivit fel kan de direkt säkerställa att gästen går därifrån nöjd”, säger Kjell Jakobsson.

Foto: Cornelia Jönsson

Direkt vid övertagandet påbörjades en hel del effektiviseringar för att få upp lönsamheten, bland annat genom att minska personalstyrkan och öka marknadskommunikationen. Just nu utarbetas vassare spa- och eventpaket gentemot olika målgrupper för att locka hotellgäster även under vinterhalvåret – med målet om en genomsnittlig beläggning på 80 procent. Samtidigt väntar fortsatt ekonomisk osäkerhet runt hörnet.

”Vi öppnade vårt allra första hotell i Karlstad 1990, precis när fastighetskrisen slog till ordentligt. Vi var nya, vi hade räknat med att förlora pengar det första året, så vi gasade på ändå. De stora aktörerna stängde tvärtom ner allting och ströp alla kostnader. Då syntes ju plötsligt lilla vi. Vi blev ensamma i bruset”, säger Kjell Jakobsson.

Den erfarenheten kom till användning igen under pandemin, som ledde till rekordomsättning både 2021 och 2022, och kan vara till nytta även framöver.

”Vi lärde oss två saker 1990. Att i en kris ta ännu bättre hand om de som kommer och besöker våra hotell. Och att inte skära ner någonting i vår marknadskommunikation. Det låter kanske konstigt, men pandemin har varit positiv för Room Republic.”

Kjell Jakobsson kallar hotellgästerna sina vänner. ”Vi ska agera på samma sätt som vi gör när vi har vänner på besök hemma. Man tänker proaktivt, kanske planerar någon aktivitet och funderar över vad de vill äta och dricka”, säger han. Foto: Cornelia Jönsson

Samtidigt visar det sig finnas fler viktiga punkter i Room Republic-ekvationen. Som att fira, till exempel. Ägarna bjöd nyligen alla hotellanställa inom företaget på en resa till Mallorca, sedan man slagit budgetmålet 2022. I år har nytillkomna Åhus Seaside fått chansen till samma utmaning.

”Och vi kommer att klara målet”, säger Patrick Jalkhagen Tribo. ”Så Kjell får ta receptionen när vi åker.”