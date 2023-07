Hör vd:arna direkt – följ sommarens rapportflod i Di TV

Med inflation, snabbt stigande räntor och ett pågående krig i vårt närområde har bolagens orosmoln vuxit sig stora. Trots det har många hittills klarat sig bra. Att se om det håller i sig blir extra intressant under sommarens rapportperiod, menar Alexander Klaar, programledare på Di TV.

”Det känns verkligen som den viktigaste rapportsäsongen hittills. Nu får vi höra vad bolagen tror om utsikterna och vad som syns i orderläget, om det märks en avmattning. Inte minst vad gäller konsumentnära bolag. Det blir intressant att höra hur mycket de märker av en svagare konsument.”

Rapportmorgon startar klockan 07.00 under den rapporttunga fredagen, när bland andra Ericsson ERIC B +1,13% Dagens utveckling , SBB SBB B -0,13% Dagens utveckling och Axfood AXFO +0,76% Dagens utveckling presenterar sina kvartalsrapporter – samtliga bolag som under morgonen medverkar i Di TV. Det följs av en fullspäckad vecka och totalt håller Di TV omkring 70 intervjuer med företagsledare under perioden.

”Rapportmorgon är unikt i den bemärkelsen att vi får höra så många företagsledare och börs-vd:ar på en kort tid, majoriteten av gångerna innan börsen hunnit öppna och direkt efter att rapporten släppts”, säger Alexander Klaar.

Nästa vecka är det bankernas tur att öppna böckerna. Nordea NDA SE -0,12% Dagens utveckling på måndag, Swedbank SWED A +0,43% Dagens utveckling och SEB SEB A +0,58% Dagens utveckling på tisdag samt Handelsbanken SHB A +1,00% Dagens utveckling på onsdagen – som Moody's nyligen sänkte utsikterna för från stabila till negativa.

Utöver det blir onsdagen en riktig verkstadsdag när stora delar av verkstadseliten kommer med siffror – däribland Atlas Copco ATCO A +1,28% Dagens utveckling , Sandvik SAND +1,07% Dagens utveckling och Volvo.

”Den morgonen vill man inte missa”, säger Alexander Klaar och fortsätter:

”Det är otroligt roligt att gensvaret både från tittare men också bolag är så starkt. Det är roligt att bolagen inte bara tackar ja utan även aktivt söker sig till Di TV, som en plats att adressera investerare och aktieägare.”

Rapportmorgon sänds på di.se varje vardagsmorgon mellan fredag den 14 juli och fredag den 21 juli.