Hongkong utlyser nödläge på grund av coronaviruset

”Vi håller just nu på och undersöker vilka de kan ha varit i kontakt med”, säger Frankrikes hälsominister Agnès Buzyn.

Myndigheterna i Hongkong höjer säkerhetsnivån till högsta möjliga i ett försök att hindra smittan från att spridas. Alla officiella nyårsfiranden ställs in och skolorna hålls stängda till den 17 februari. Alla flyg och höghastighetståg mellan Hongkong och den kinesiska mångmiljonstaden Wuhan, där smittan först identifierades, stoppas tillsvidare.

Den kinesiska militären skickade på lördagen 450 läkare till mångmiljonstaden Wuhan. De utskickade, som sägs ha erfarenhet av att behandla såväl sars som ebola, ska hjälpa den lokala sjukvården på plats. Dessutom planerar myndigheterna att bygga två specialsjukhus i staden, som ska behandla patienter insjuknade i coronaviruset.

Antalet döda i Kina har nu stigit till 41 men mörkertalet antas fortfarande vara stort. Antalet smittade personer uppges vara 1.287. Tillståndet för runt 200 av dem sägs vara allvarligt. Dessutom undersöks ytterligare över 1.000 misstänkta fall.

Allt detta sker under en av årets största högtider, det kinesiska nyåret, som normalt firas mycket stort och som inleds under lördagen. Men rädslan för virusets spridning gör att Peking inte vågar hålla något offentligt firande. Även i många andra städer ställs firandet in helt eller hålls mycket nedtonat.