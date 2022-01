Hon tar kinesiskt driv till Linköping

När Åsa Detterfelt kikar ut genom sitt kontorsfönster fastnar hon plötsligt med blicken på gatan. Inte för att hon upptäcker något iögonfallande, utan för avsaknaden av liv och rörelse. Ett område som det i Mjärdevi, Linköpings science park, borde ju innehålla ett gytter av människor, även om vintern klampat på med rå kyla, konstaterar hon.

”Men du ser ju själv – var är egentligen alla?”

Åsa Detterfelt är vd för mjukvaruutvecklingsbolaget Mindroad, som sedan starten 2014 valt att tänka stort i allt från till strategier till tillväxtmål.

”Företagare här i Sverige är i regel alldeles för försiktiga. Allt för få vågar sträcka ut hakan. När jag arbetade i Kina 2012-2013 blev det en ögonöppnare att företagen som startas har ett par tusen anställda redan efter några år. Det finns ett helt annat driv. Här hemma nöjer vi oss med att växa till 20 medarbetare. Varför ska det vara så?”, frågar hon sig.

Åsa Detterfelt kallar det för en ”mätt och nöjd-filosofi” där svenskar hellre pratar om den stundande semestern eller helgplanerna istället för att fokusera på att vässa till det arbetsrelaterade eller få sprutt på omsättningen.

”Vi tror fortfarande att vi är världsledande. Faktum är att de flesta andra länder springer betydligt snabbare. Vi behöver bli bättre på att sträva framåt och uppåt.”

Genom i princip hela sitt yrkesliv har Åsa Detterfelt, med en magisterexamen i datavetenskap, jobbat med entreprenörsdrivna bolag. Hon har lett team, grupper och verksamheter, alltid med målet att ”få saker att hända”.

När hon 2014 valde att starta sitt bolag gjorde hon det helt på egen hand.

”Jag hade en klok rådgivare som rådde mig till att inte ta inte in någon mer delägare. Har man möjlighet att starta själv så är det såklart en styrka i sig. På så sätt blir det enklare att komma till beslut och man behöver inte kompromissa på vägen”, säger Åsa Detterfelt.

Visionen hon målade upp direkt var att på sikt nå 400 anställda.

Två av företagets medarbetare i Linköping, Mattias Persson och Jens Ogniewski. Foto: Henrik Lenngren

”Det låter kanske som ett högt uppsatt mål, men i sammanhanget är det ingenting. Vi har redan kontor i Linköping, Jönköping, Stockholm och i våras öppnade vi i Göteborg. Alla sajter har potential att växa. Min bild hela tiden har dessutom varit att vi ska jobba utanför Sverige. Ska man växa ordentligt måste man tänka större än Sverige”, säger Åsa Detterfelt.

Under inledningsskedet växte Mindroad med en anställd i månaden. Det är målet även i dag – även om corona satt käppar i hjulen.

”Poängen med tankesättet att bli just en person mer varje månad är att bibehålla kulturen inom bolaget. Tar man in exempelvis åtta personer på ett bräde någon gång om året växer det ofta fram en subgrupp som kommer in tillsammans och därmed lätt bildar en egen intern kultur. Med lugnare och kontinuerlig tillväxt minskar den risken”, säger Åsa Detterfelt.

Sedan starten för snart åtta år sedan har hon envist nött in fem ledord när nya medarbetare har klivit in på kontoret:

”Vi ska växa, gå med vinst, ha roligt, bygga förtroende och ha ett bra strukturkapital. Alla fem delar är lika viktiga och de präntas in på varje anställningssamtal, lönesamtal och utvecklingssamtal.”

Mindroad tar fram kundanpassad mjukvara som kan få flygplan att flyga, telefonväxlar att fungera och bildbehandlingssystem att snurra. I dag har företaget 35 medarbetare.

”Jag har varit involverad i rätt många företagsresor som tagit stopp vid 20 anställda. Nu sätter vi en organisation från början som faktiskt kan hantera tillväxt. Istället för att vänta och se vad som händer har vi fokuserat på kontinuerlig tillväxt sedan dag ett.”

Men de senaste åren har företaget inte lyckats växa i den takt man velat, erkänner Åsa Detterfelt.

”När jag lämnade mer ansvar till andra tappade vi lite tempo. Samtidigt är det något jag måste göra, en kostnad vi måste ta. Att tänka och organisera om kan vara en ganska jobbig process. Men jag är beredd att ompröva saker om många av de givna sanningarna som sitter i väggarna hos många svenska bolag. Nu vill jag omge mig med personer som vill vara med och göra tillväxtresan möjlig.”

Mind Road Omsättning 2020: 21,3 Mkr. Omsättningsprognos 2021: 23 Mkr. Resultat efter finansiella kostnader 2020: 1,7 Mkr. Ägare: Mindroad Holding äger, via Åsa Detterfelt, 90 procent av bolaget. Antal anställda: 28.