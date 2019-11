Hon startar ny barnrättsorganisation inom idrotten

”Vi mäter barnens kunskap om sina rättigheter och deras kroppsliga integritet före och efter utbildningen. När barnen börjar förstå att de har sina egna speciella rättigheter så hänvisar de till sina rättigheter. De poängterar även hur viktigt det är med trygghet för dem. En flicka som vi intervjuade sa: ’man kan känna att man kan vara trygg hos flera människor om man vet att dem inte gör sådant mot andra barn som inte är så snällt’. Pilotprojektet fungerade väldigt bra i det avseendet.”

Den 12 november presenteras Louise Hammarbäck som en av fyra personer som tar plats i Reach for Changes inkubator och därmed får utmärkelsen Change Leader av Reach for Change.

”Det känns så surrealistiskt. Jag började i vardagsrummet hemma i Uppsala för ett år sedan och förra veckan stod jag inför en jury och pitchade min idé. Jag berättade min historia och ryckte ut mitt hjärta. Jag är så glad över att jag fått någon annan att se mitt driv och potentialen i det jag vill uträtta”, säger Louise Hammarbäck.

I somras sade upp sig från sin fasta anställning för att satsa allt på Pacs, som står för Protection and Action for Childrens rights in Sports.