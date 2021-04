Hon skriver om svenska semesteräventyr

Innehåll från RG19 Annons

Det hybrida molnet har ökat i popularitet under de senaste åren, mycket på grund av valmöjligheterna det erbjuder. En enda lösning passar inte all slags data. Men baksidan av den hybrida lösningen är att det ofta blir snårigt – och dyrt.

De flesta organisationer har i dag delar av sin IT-miljö i en publik molntjänst, detta då publika molntjänster ger fördelar som affärsmässig och teknisk flexibilitet. Men publika molntjänster matchar inte alltid regulatoriska krav eller de höga säkerhets- och integritetskrav som finns på hantering av känsliga data. För att hantera det väljer många då att flytta delar av IT-miljön till privata molntjänster eller behålla delar lokalt i egen regi. Resultatet: det hybrida molnet.

Till syvende och sist är kostnader en av de starkaste drivkrafterna både för och emot flytten till alla former av molntjänster. Till en början gjorde den enkla tillgängligheten till molnteknologi och de lägre kostnaderna att efterfrågan ökade. Men även om kostnaden per enhet var låg ledde enkelheten i många fall till att man överanvände molnkapaciteten och fastnade med alldeles för dyra fakturor.

Utgå från affärsbehoven

Just detta belyser Info-Tech i sin rapport Executive Brief: Take Control of Cloud Costs on AWS. Traditionella budgetprocesser fungerar inte i molnet och samtidigt saknar många bolagsledningar överblick och kontroll över hur pengarna spenderas och vem som faktiskt har ansvaret.

– Alla borde utgå mycket tydligare från affärsbehoven när de väljer molnlösningar, konstaterar Johan Bendz, marknadschef på Rg19.

Tre viktiga frågor

Innan man fattar beslut om publika och privata molnsatsningar behöver man besvara tre viktiga frågor, menar Johan Bendz; Vilka specifika vinster och fördelar du vill nå med din molnstrategi, huruvida det handlar om bättre resursutnyttjande och slutligen om det handlar om att förenkla och förbättra processer i din organisation.

Att bygga komplext blir ofta kostsamt men ibland är det nödvändigt på grund av tuffa lagkrav. Är man inte bunden till det är dock enkelhet en bra ledstjärna.

– Många skulle vara hjälpta av att fråga sig om den kraft och de resurser de lägger på sin hybrida multicloud-miljö genererar ett faktiskt affärsvärde. Dessutom behöver man då och då ta en titt på hela systemkartan. Att samla greppet och skapa överblick och kontroll ger allra bäst kraft åt affären, avslutar Johan Bendz.

Läs mer om risker och kostnadsfördelar med olika molnlösningar här.

Om Rg19

Privatägd, plattformsoberoende driftspartner med kontor i Stockholm. Levererar drift, integration och applikationsstöd inom publika, privata och hybrida moln. I samarbete med världens största datacenter-nätverk Equinix kan Rg19 erbjuda klimatneutral serverkraft globalt.

Läs mer på rg19.se