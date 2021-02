Hon ska ta svenska el-vägar ut i världen

Elvägarnas vara eller icke vara har blivit en het fråga inom trafiksverige. I en rapport som kom förra veckan menade Trafikverket att man borde avvakta med en större utbyggnad av elvägar tills det står klart vilken typ av elvägsteknik som kommer att bli den dominerande för långa transporter.

Men det håller Josephine Adorelle, vd för det svenska elvägsbolaget Evias inte med om.

Evias, som ägs av NEVS grundare och tidigare vd Kai Johan Jiang, har utvecklat en så kallad konduktiv teknik för elvägar, där en elskena i vägbanan både driver och laddar fordonen under resans gång. Bolaget är nu redo att ta sin produkt till marknaden och har siktet inställt på att bli Sveriges nästa stora tech-export.

I branschen är Josephine Adorelle ett känt namn. Hon har tidigare haft framträdande roller på både Tesla och Renault, och nu senast varit med och byggt upp elbildelningstjänsten Aimo. Den röda tråden i hennes karriär är just elektrifiering.

Bakom Evias vägteknik står uppfinnaren Gunnar Asplund, med en lång rad viktiga patent under bältet. Han utvecklade en tidig modell av skenorna, som han testade i sitt eget hem.

Redan 2012 byggdes den första testbanan – i närheten av Arlanda flygplats i Stockholm. Projektet eRoadArlanda uppmärksammades av flera större medier såsom Fortune och CNBC – men också av Dagens Industri (se klippet här nedan).

”När jag satte mig in i elvägar så förstod jag att det fanns stor potential. Kunde vi minska behovet av stora batterier så skulle vi kunna göra omställningen betydligt snabbare”, säger Josephine Adorelle.

Hon skulle vilja se att Sverige elektrifierade de större vägarna – E4, E22, E18 och E6 – som har stora mängder tunga transporter. Men också vägar i stadsmiljö, som frekvent trafikeras av taxibilar och lättare budtransporter, tror hon skulle gynnas. Under sin tid på elbildelningstjänsten Aimo såg Josephine Adorelle de utmaningar som behovet av laddning orsakar för kommersiella aktörer inom transport.

”Om en av våra bilar användes mycket under morgontimmarna så var vi tvungna att hämta in den för laddning, vilket ledde till att vi missade både lunchpeaken och delar av eftermiddagen. När taxitjänster som Uber ska börja köra helelektriskt kommer just laddning bli en stor utmaning. Chaufförerna vill inte sitta på en laddstation halva dagen och missa en massa kunder”, säger hon.

Josephine Adorelle anser att Trafikverket saknar visioner för elektrifiering av svenska vägar.

”Jag tror att en del av detta bygger på okunskap - förståelig sådan. Det här är inget lätt ämne. Trafikverket har tittat väldigt mycket på vad som problemet är i dag – men saknar kanske visionen”, säger hon och fortsätter:

”Vi är med i ett standardiseringsarbete i EU så vi vet att vår teknik klarar standardkraven – och när man väl satt dem så har man åtminstone hela Europa som marknad. Då har vi möjligheten till att sätta Sverige och vårt bolag på kartan och bli en referens.”

Under året räknar Evias med att ta in fler finansiärer för att kunna expandera verksamheten. Intresset från marknader utanför Sverige ökar kraftigt – och synnerhet från amerikanskt håll.

”De andra länderna sneglar på Sverige just nu”, säger Josephine Adorelle.

Se hur bilen laddas – samtidigt som den kör. Bolaget Elways bygger el-linor i vägen

Så går det till 1. GPS-funktion kontrollerar om körbanan är utrustad med en elektrisk skena.

2. Laddaren som sitter under fordonet ansluter sig till skenan automatiskt. Skenan levererar ström direkt till elmotorn och laddar samtidigt batteriet. Energiförsörjningen är upp till fem gånger den körda sträckan. 3. När fordonet gör en omkörning eller befinner sig i slutet av el-vägen så lyfts laddaren upp automatiskt.