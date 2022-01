Hon ska rädda pengarna kvar i regionerna

”Vi vill bidra till att patientersättningen, det vill säga skattemedlen, stannar i vården hos regionerna”, förklarar Cecilia Videcél, Kuras vd och grundare som också nyligen utsågs till Innovator of the year, Årets innovatör, i samband med Nordic women in tech awards.

”Det gör vi genom att hjälpa vårdgivare med en nationell plattform så de kan erbjuda digital vård till sina listade patienter med ett enklare kommunikations- och informationsflöde.”

Den ursprungliga idén var egentligen att bygga en digital ungdomsmottagning.

”Men vi såg att det fanns ett större problem vi kunde lösa. Från första början har det dock handlat om tillgänglighet i vården. Jag har en bakgrund inom marknadsföring men har alltid velat jobba med något vårdrelaterat. Jag fick diagnosen leukemi som liten och då har kommunikation och information inom vården alltid betytt väldigt mycket för mig. Därför är det också så viktigt för mig att patientersättningen stannar där den ska vara för det är i primärvården den kan göra stor skillnad.”

Kura drivs i bolaget Healthmakers Technologies AB, ett inkubatorbolag, som har utvecklats av bland andra GU Ventures. Kura är dock långt ifrån ensamma om att utveckla en digital vårdplattform. Konkurrenter finns i form av betydligt större spelare som Doctrin, Visiba och Plattform 24.

Men Cecilia Videcél menar sig ha fördelar med Kura.

”Först och främst har vi utvecklat Kura i nära samråd med både små och stora vårdenheter. Så vår plattform är otroligt skalbar och vårdenheterna kan skräddarsy och anpassa just efter sina flöden och patientgrupper.”

I dag har Kura omkring 200 vårdgivare som kunder.

”Tillväxten i patientinflödet i plattformen var 140 procent under 2021. Vi hoppas kunna fortsätta i den takten.”

Kura lanserade hösten 2019.

”Vi gick från pilot in i pandemi.”

Så här långt är det framför allt privata vårdgivare som Kura har vänt sig till. Men Cecilia Videcél tror på en snar inbrytning mot offentliga sidan.

”Det ser ljust ut. Det är absolut en marknad som vi kikar på och är intresserade av. Vi har hittills fokuserat på att säkerställa att plattformen är säker, fyller vårdenheternas behov och är skalbar för alla verksamheter.”

Hon ser att det finns mycket kvar att göra för Kura.

”Ja, inte minst i år när det är valår. Jag tror att mycket fokus kommer att bli på vården. All debatt om patientersättning och hur skattepengarna tyvärr inte hamnar rätt visar att en förändring behövs. Vi är inte nätläkare, och är inte här för att maximera antalet besök. Vi är här för att skapa värde för både vårdgivare och patienter.”